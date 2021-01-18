В Башкирии жителям республики вернули 26 млн рублей за отопление

1. Оплата за тепло сейчас производится, как принято говорить, «по факту», по 1/8. То есть, в летние месяцы люди не платят совсем. Осенью счета за тепло начинают выставляться, а в зимние месяцы – достигают своего пика. 2. Очень важно, чтобы четко работали приборы учета потребления тепла. Это уже зона ответственности управляющих и ресурсопоставляющих компаний. Бывает, что прибор «врёт», а людям выставляют завышенные счета. 3. Часто возникают так называемые «перетопы». Тогда тепла подается слишком много, а платить за это заставляют жителей, задыхающихся от жары или из-за утечек тепла не по их вине. 4. В общей площади дома достаточно часто допускают погрешности и жители платят за помещения, которые находятся в собственности владельцев магазинов, предположим. Или в разные месяцы в одном и том же дому указывается разная площадь, а за разницу тоже платят жители. Что мы будем с этим делать? 1. Платить и дальше по 1/8, так ведь удобнее. Сколько потребил, за столько и рассчитывайся. 2. Там, где приборы работали некорректно — исправить их, а платежки прислать заново, с уменьшенными суммами. 3. Там, где были «перетопы» — платить должны не жильцы, а поставщики тепла или управляющие компании, допустившие это. Опять-таки, деньги должны людям вернуть. Подобный опыт у нас уже есть, добивались ранее возвратов. 4. МинЖКХ РБ и Жилинспекция РБ должны постоянно вести проверки соответствующих структур, чтобы подобное не повторялось в последующих отопительных сезонах. 5. Проанализировать общие площади многоквартирных домов, привести их в соответствие. Муниципалитеты на местах должны создать рабочие группы и заниматься вопросами отопления системно, а не от случая к случаю. И дома готовить к зиме как следует. Если подобное все же будет повторяться – сделаем оргвыводы о качестве работы тепловых компаний и тех чиновников, которые их контролируют. Ну и глав на местах, они не могут оставаться в стороне от проблем жителей.

Радий Хабиров