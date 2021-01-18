Арбитражный суд Башкирии оценил ущерб от «Полиэфа» в 3,5 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии взыскал с "Полиэфа" 3,5 млн рублей в качестве ущерба за загрязнение реки и почвы в результате сброса сточных вод в реку Большой Изяк. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Согласно данным Госкомитета РБ по ЧС, в результате аварии погибло около полутонны рыбы. Управление Росприроднадзора обратилось с иском и потребовало взыскать с "Полиэфа" 6,8 млн рублей.
Установлено, что причиной аварии стал колодец в 50 метрах от территории предприятия, из трубы которого на почву изливались неочищенные стоки, попадая в реку Казмышла. На новость отреагировал член комиссии Общественной палаты РБ по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды Борис Сазонов.
Напомним, авария произошла в 2019 году. Сообщение о массовой гибели рыбы на реке Изяк поступило в Минэкологии республики 27 июля. По данным Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры, в ручей, впадающий в реку, попали стоки от производственной деятельности АО «Полиэф». На следующий день после того, как информация появилась об этом, комиссия Общественной палаты РБ по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии выехала на место случившегося. Члены палаты лично убедились в том, что рыба отравлена. Общественная палата Республики Башкортостан инициировала проведение совещания по факту экологического загрязнения реки Б.Изяк на территории Благовещенского района 1 августа в местной администрации с привлечением контролирующих органов власти и представителей АО «Полиэф». Источник загрязнения был локализован. Был установлен мониторинг качества питьевой воды Благовещенского района.