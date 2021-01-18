Арбитражный суд Башкирии оценил ущерб от «Полиэфа» в 3,5 млн рублей

Считаю, что эта компенсация (3,5 миллиона рублей при запрошенных 6,8 миллионов рублей) – это самое мизерное, что может сделать такой завод – гигант в деле реабилитации как земли, которая загрязнилась, так и воды. Это выглядит как насмешка. Потому что река Изяк попадает в реку Уфимку, а это водозабор Благовещенска и Уфы. Люди из Благовещенска, Уфы и близлежащих деревень же пьют эту воду, при этом я не понимаю, был ли произведен анализ других аналогичных ситуаций. Понятно, что проверен один колодец, но кто даст гарантию, что это единственный случай и единственное место, где происходит слив отходов в реку.

Борис Сазонов, член комиссии Общественной палаты РБ