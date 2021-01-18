Рост платежей за отопление в Башкирии: ответы на главные вопросы

На телеканале БСТ сегодня, 18 января, проходит прямой эфир с участием министра ЖКХ Бориса Беляева, председателя Госкомитета РБ по жилстройнадзору Ильдаром Шафиковым и генеральным директором ООО "БашРТС" Тимофеем Дубровским.
Гости в прямом эфире отвечают на вопросы телезрителей о высоких платежах за отопление в республике. Редакция bash.news публикует ответы на волнующие вопросы.
Что произошло в начале января?
В соцсетях произошел взрыв обращений. Тысячи жителей обратились лично к Радию Хабирову. По этому поводу была создана специальная комиссия из работников Администрации Главы Башкирии, МинЖКХ и других ведомств. Она занялась проверкой жалоб.
Члены комиссии пошли в дома. Они зафиксировали понижение температуры по сравнению с декабрем. Среднесуточная температура составила -12 градусов. В декабре 2019 года было -10. В Уфе по данным мэрии было значительно холоднее.
Что означает падение среднесуточной температуры?
Жители платят по факту. Был выявлен ряд нарушений в домах. Так, например, речь о нарушениях теплоснабжения в домах. Сезонные факторы обосновывают превышение в декабре по сравнению с ноябрем на 40 процентов. Все, что выше - это аномалия.
Мнение генерального директора БашРТС: жителям начислили столько, сколько они потребляют. В компании уверяют, что все проблемы в расчетах будут рассмотрены. Винить в повышении цен управляющие компании не стоит.
Ситуация в Уфе: как будут исправлять ситуацию?
Этой проблемой в городе начали заниматься с 5 января. По первому адресу на Революционной, 167 комиссия увидела весь набор вопросов, которые задают жители. Платежка по отношению к ноябрю отличалась в 2 раза. При выяснении причин открыли горячую воду, а из крана пошел кипяток, температура в 67 градусов. А должна быть 60 градусов.
В таких случаях платежи по дому анализируются. В данном случае в компании "БашРТС" не знали, что приборы не работают, то есть ответственность полностью несет управляющая компания.
Как быть в таких случаях?
Привести в порядок приборы. Фиксировать нарушения в приборах, разбираться в скачках. Это сложная процедура, но осуществимая.
Как подписывают паспорта готовности, если порой дома не готовы к зиме?
Проблема в формальном подходе. Ежегодно до 10 сентября местные муниципальные власти должны подготовить дома к осенне-зимнему периоду. Если бы все было сделано до 10 сентября, то таких проблем бы не видели. Задача МинЖКХ сейчас - не допустить таких проблем в будущем году.
Как самому считать потребление тепла?
Если вы хотите поставить индивидуальные приборы учета в квартире, вы можете обратиться в управляющую компанию. Это вопрос решается легко.
Что делать с перетопами?
Мнение БашРТС: компания топливо не выжигает. Все данные передаются в ФАС, чтобы показать, что потребители получили то тепло, которое должны были получить.
Таким образом, компанию проверят на то, как ее сотрудники выполняют свою работу.
Какие тарифы на тепло сейчас в Башкирии?
В Башкирии более 100 теплоснабжающих организаций. Тарифы устанавливаются для каждой организаций. В Уфе у разных компаний от 1167 до 2977 рублей за Гкал. БашРТС, например, имеет тариф в 2198 рублей за Гкал.
Можно ли снизить тарифы?
В тарифе в соответствии с нормами законодательства закладываются экономически обоснованные затраты для предоставления качественных услуг. Тариф можно снизить, если убрать из него суммы, заложенные на ремонт труб. А это нереально.
Какая ситуация с авариями в сфере ЖКХ?
За последние годы количество аварий сократилось в 40 раз. Плохое содержание сетей прекратилось. Большие аварии убедили руководство республики в разумности повышении тарифов, чтобы обеспечить ремонт аварийных сетей.
Какие действия Уфа предпримет для снятия накала среди жителей?
В мэрии создана рабочая группа. На сегодня она обошла порядка 25 процентов всех домов. Были отмечены проблемные моменты. В городских администрациях созданы локальные рабочие группы. Вопросы, которые можно было решить сразу, уже решили. Остальные вопросы включили в дорожную карту, которую составят до апреля, а реализуют до начала следующего отопительного сезона.
Власти города хотят обеспечить 100 процентов домов телеметрией, чтобы видеть в режиме реального времени все неполадки. Подобная схема будет внедрена в других городах, а в Кумертау она уже работает.
Как жители Уфы узнают о том, какую работу делают власти?
Вскоре каждый горожанин сможет увидеть в личном кабинете, сколько он потребил тепла. Помимо этого все последние новости публикуются на сайте администрации. Также мэрия создает инициативные группы среди жителей города.
Подтверждаются ли жалобы о перетопах?
В этой истории две проблемы: тепло уходит из котельных и непосредственно из самих домов. Запросы в ресурсоснабжающие организации уже отправлены. Что касается домов, то здесь все сложнее, ведь состав оборудования разный. С каждым домом будут разбираться индивидуально.
Будут ли перерасчеты за тепло в Башкирии?
Если нарушение будет доказано, то произойдет перерасчет. Жители могут обратиться в "Теплосбыт". Если цифры будут из ряда вон выходящие, то их исправят. Те люди, которые заявили о проблемах письменно или на странице Радия Хабирова, никуда идти не надо. А вот если вы еще не заявляли нигде о проблемах, то самое время обратиться в "Теплосбыт".
Если перекрыть вентиль отопления, придется ли платить за тепло?
Да. По закону отопление за коридоры и другие общие помещения делится между жителями. А вот за свою квартиру платить не придется.
За какие месяцы мы платим за тепло?
Мы платим только за тот период, когда подается тепло. Если пять суток на улице +8, то включается тепло. Так продолжается 8 месяцев до теплого времени года.
Именно такая система называется "одна восьмая". Раньше жители платили за 12 месяцев.
Кто должен следит за температурой в МКД?
Если у вас есть старший по дому, это легко организовать через него. Если вы чувствуете, что дома стало очень жарко, можно обратиться в систему "Инцидент-менеджмент", либо написать свою проблему в комментариях у Радия Хабирова, либо местного главы муниципалитета.
Как фиксировать нарушения температуры в квартире?
Температура воздуха в квартире должна быть около 22 градусов, отклонения допускаются до +4 градуса максимум. Если температура растет еще выше, нужно обратиться в управляющую компанию, зафиксировать нарушение. Если из УК никто не приходит, житель может пригласить соседей и зафиксировать нарушение в акте самостоятельно. Такие акты принимают в компании "БашРТС".