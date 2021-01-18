Рост платежей за отопление в Башкирии: ответы на главные вопросы

На телеканале БСТ сегодня, 18 января, проходит прямой эфир с участием министра ЖКХ Бориса Беляева, председателя Госкомитета РБ по жилстройнадзору Ильдаром Шафиковым и генеральным директором ООО "БашРТС" Тимофеем Дубровским.

Гости в прямом эфире отвечают на вопросы телезрителей о высоких платежах за отопление в республике. Редакция bash.news публикует ответы на волнующие вопросы.

Что произошло в начале января?

В соцсетях произошел взрыв обращений. Тысячи жителей обратились лично к Радию Хабирову. По этому поводу была создана специальная комиссия из работников Администрации Главы Башкирии, МинЖКХ и других ведомств. Она занялась проверкой жалоб.

Члены комиссии пошли в дома. Они зафиксировали понижение температуры по сравнению с декабрем. Среднесуточная температура составила -12 градусов. В декабре 2019 года было -10. В Уфе по данным мэрии было значительно холоднее.

Что означает падение среднесуточной температуры?

Жители платят по факту. Был выявлен ряд нарушений в домах. Так, например, речь о нарушениях теплоснабжения в домах. Сезонные факторы обосновывают превышение в декабре по сравнению с ноябрем на 40 процентов. Все, что выше - это аномалия.

Мнение генерального директора БашРТС: жителям начислили столько, сколько они потребляют. В компании уверяют, что все проблемы в расчетах будут рассмотрены. Винить в повышении цен управляющие компании не стоит.

Ситуация в Уфе: как будут исправлять ситуацию?

Этой проблемой в городе начали заниматься с 5 января. По первому адресу на Революционной, 167 комиссия увидела весь набор вопросов, которые задают жители. Платежка по отношению к ноябрю отличалась в 2 раза. При выяснении причин открыли горячую воду, а из крана пошел кипяток, температура в 67 градусов. А должна быть 60 градусов.

Там живет семья, 3 ребенка, дети к крану не подходят, дети чистят зубы холодной водой. Два раза обжигались уже. Спускаемся в подвал, видит, что все приборы есть, только ничего не работает. Стали выяснять, почему. Увидели проблему только тогда, когда пришли квитанции. Мы пониманием, что дом перегревался. Если бы мы сразу увидели проблему, то решили бы проблему в несколько часов. Что мы и сделали. Эти нарушения сразу же исправили. В доме сейчас идет теплая вода. Мы надеемся, что в январе мы увидим снижение. Сейчас мы ведем переговоры с ресурсными организациями. Сергей Греков, мэр Уфы

В таких случаях платежи по дому анализируются. В данном случае в компании "БашРТС" не знали, что приборы не работают, то есть ответственность полностью несет управляющая компания.

Как быть в таких случаях?

Привести в порядок приборы. Фиксировать нарушения в приборах, разбираться в скачках. Это сложная процедура, но осуществимая.

Как подписывают паспорта готовности, если порой дома не готовы к зиме?

Проблема в формальном подходе. Ежегодно до 10 сентября местные муниципальные власти должны подготовить дома к осенне-зимнему периоду. Если бы все было сделано до 10 сентября, то таких проблем бы не видели. Задача МинЖКХ сейчас - не допустить таких проблем в будущем году.

Как самому считать потребление тепла?

Если вы хотите поставить индивидуальные приборы учета в квартире, вы можете обратиться в управляющую компанию. Это вопрос решается легко.

Что делать с перетопами?

Мнение БашРТС: компания топливо не выжигает. Все данные передаются в ФАС, чтобы показать, что потребители получили то тепло, которое должны были получить.

Таким образом, компанию проверят на то, как ее сотрудники выполняют свою работу.

Какие тарифы на тепло сейчас в Башкирии?

В Башкирии более 100 теплоснабжающих организаций. Тарифы устанавливаются для каждой организаций. В Уфе у разных компаний от 1167 до 2977 рублей за Гкал. БашРТС, например, имеет тариф в 2198 рублей за Гкал.

Можно ли снизить тарифы?

В тарифе в соответствии с нормами законодательства закладываются экономически обоснованные затраты для предоставления качественных услуг. Тариф можно снизить, если убрать из него суммы, заложенные на ремонт труб. А это нереально.

Какая ситуация с авариями в сфере ЖКХ?

За последние годы количество аварий сократилось в 40 раз. Плохое содержание сетей прекратилось. Большие аварии убедили руководство республики в разумности повышении тарифов, чтобы обеспечить ремонт аварийных сетей.

Какие действия Уфа предпримет для снятия накала среди жителей?

В мэрии создана рабочая группа. На сегодня она обошла порядка 25 процентов всех домов. Были отмечены проблемные моменты. В городских администрациях созданы локальные рабочие группы. Вопросы, которые можно было решить сразу, уже решили. Остальные вопросы включили в дорожную карту, которую составят до апреля, а реализуют до начала следующего отопительного сезона.

Власти города хотят обеспечить 100 процентов домов телеметрией, чтобы видеть в режиме реального времени все неполадки. Подобная схема будет внедрена в других городах, а в Кумертау она уже работает.

Как жители Уфы узнают о том, какую работу делают власти?

Вскоре каждый горожанин сможет увидеть в личном кабинете, сколько он потребил тепла. Помимо этого все последние новости публикуются на сайте администрации. Также мэрия создает инициативные группы среди жителей города.

Подтверждаются ли жалобы о перетопах?

В этой истории две проблемы: тепло уходит из котельных и непосредственно из самих домов. Запросы в ресурсоснабжающие организации уже отправлены. Что касается домов, то здесь все сложнее, ведь состав оборудования разный. С каждым домом будут разбираться индивидуально.

Будут ли перерасчеты за тепло в Башкирии?

Если нарушение будет доказано, то произойдет перерасчет. Жители могут обратиться в "Теплосбыт". Если цифры будут из ряда вон выходящие, то их исправят. Те люди, которые заявили о проблемах письменно или на странице Радия Хабирова, никуда идти не надо. А вот если вы еще не заявляли нигде о проблемах, то самое время обратиться в "Теплосбыт".

Если перекрыть вентиль отопления, придется ли платить за тепло?

Да. По закону отопление за коридоры и другие общие помещения делится между жителями. А вот за свою квартиру платить не придется.

За какие месяцы мы платим за тепло?

Мы платим только за тот период, когда подается тепло. Если пять суток на улице +8, то включается тепло. Так продолжается 8 месяцев до теплого времени года.

Именно такая система называется "одна восьмая". Раньше жители платили за 12 месяцев.

Кто должен следит за температурой в МКД?

Если у вас есть старший по дому, это легко организовать через него. Если вы чувствуете, что дома стало очень жарко, можно обратиться в систему "Инцидент-менеджмент", либо написать свою проблему в комментариях у Радия Хабирова, либо местного главы муниципалитета.

Как фиксировать нарушения температуры в квартире?