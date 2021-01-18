В Башкирии простились с семьей, погибшей в жутком ДТП

Сегодня, 18 января, проводили в последний путь 18-летнюю Лию, 34-летнюю Рину и ее сыновей - 9-летнего Кирилла и 16-летнего Никиту. Напомним, они погибли в страшном ДТП 16 января - в Туймазинском районе столкнулись отечественная "Приора" и грузовик DAF.

Фото №1 - В Башкирии простились с семьей, погибшей в жутком ДТП

Отец погибшей 18-летней девушки рассказал изданию КП-Уфа, что в тот день родственники ехали на горнолыжный комплекс.

За рулем «Лады» был парень моей дочери, сзади сидела сестренка с сыновьями. Погибли они все на месте, там от машины ничего не осталось. Водитель в очень тяжелом состоянии, в коме, мы не знаем, выкарабкается или нет.

Зульфат, отец Лии

18-летняя девушка являлась студенткой второго курса БашГУ, а ее парень учится в Михайловской артиллерийской академии Санкт-Петербурга

Сзади в автомобиле сидела 34-летняя Рина, тетя Лии, со своими двумя сыновьями, они учились в 3 и 9 классах. По ней скорбит все село Кандры. Отзываются о Рине исключительно как о добром человеке. Людям сложно поверить, что жизни женщины и троих ее родственников оборвались в один миг.

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