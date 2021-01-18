В Башкирии простились с семьей, погибшей в жутком ДТП

За рулем «Лады» был парень моей дочери, сзади сидела сестренка с сыновьями. Погибли они все на месте, там от машины ничего не осталось. Водитель в очень тяжелом состоянии, в коме, мы не знаем, выкарабкается или нет.

Зульфат, отец Лии