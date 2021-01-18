В Уфе изменится схема движения через путепровод на Заки Валиди

Путепровод на Заки Валиди в Уфе сдадут к сентябрю только при круглосуточном режиме работы. Развязку предстоит расширить с 4 до 6 полос и удлинить. Чтобы уложиться в срок, необходимо ограничить движение полностью.

В случае перекрытия лишь половины путепровода работы растянутся до июля 2022 года. Пока окончательное решение не принято. Между тем в движение на этом участке внесли еще ряд изменений. С завтрашнего дня утром, в часы пик, на въезд по Бельскому мосту будут работать четыре полосы, на выезд – одна. К тому же  в ручном режиме сотрудники ГИБДД  будут регулировать еще один светофор – на заезде с Валиди на Салавата Юлаева, который горит всего 15 секунд, чтобы выехать на проспект.

Фото №1 - В Уфе изменится схема движения через путепровод на Заки Валиди

Строителям практически невозможно будет нормально работать, если половина путепровода будет открыта для движения. Во-вторых, это существенно удлиняет сроки, мы тогда уходим в следующий год, что крайне нежелательно, потому что автомобилисты будут чувствовать проблему больше года.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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