В Уфе изменится схема движения через путепровод на Заки Валиди

Путепровод на Заки Валиди в Уфе сдадут к сентябрю только при круглосуточном режиме работы. Развязку предстоит расширить с 4 до 6 полос и удлинить. Чтобы уложиться в срок, необходимо ограничить движение полностью.

В случае перекрытия лишь половины путепровода работы растянутся до июля 2022 года. Пока окончательное решение не принято. Между тем в движение на этом участке внесли еще ряд изменений. С завтрашнего дня утром, в часы пик, на въезд по Бельскому мосту будут работать четыре полосы, на выезд – одна. К тому же в ручном режиме сотрудники ГИБДД будут регулировать еще один светофор – на заезде с Валиди на Салавата Юлаева, который горит всего 15 секунд, чтобы выехать на проспект.