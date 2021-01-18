«Третьего раза не будет»: Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ из-за высоких тарифов на отопление

Перерасчёт будет. Глава региона на оперативном совещании отчитал министра ЖКХ Бориса Беляева из-за чрезмерно высоких тарифов на отопление. Сегодня прямо у дома правительства порядка жители республики устроили сход граждан. Люди требовали снизить стоимость тепла и проверить правильность начислений. Власти провели собрание со всеми пришедшими.

В Октябрьском местные жители едва не устроили столпотворение у дверей клуба. И всё ради того, чтобы задать вопрос приехавшему министру ЖКХ Борису Беляеву. Платежки за отопление, суммы в которых превышали привычные на 30-70%, жители республики получили в декабре. Тогда в БашРТС ситуацию объяснили холодным месяцем, а также переходом на новую систему оплаты услуг.

К этим вопросам добавляются ещё два извечных: кто виноват и что делать? Поиски ответов пока безуспешны. В Уфе отчаявшиеся люди собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры.

– А вам объяснили, почему такие цены? – Никто нам ничего не объяснил, за счет чего произошло повышение такое. Нам просто вчера пришла такая квитанция. Ну так же не может быть? Елена Шайхутдинова, жительница дома №132 по проспекту Октября

Ещё на первом оперативном совещании января глава республики поручил разобраться в ситуации с ростом коммунальных платежей за отопление. Но БашРТС заявили: перерасчёта не будет. Разгневанные уфимцы сегодня пришли к зданию дома правительства, чтобы получить ответы из первых уст. Именно в тот момент в Доме Республики на оперативном совещании снова обсуждали проблемы начислений.

Вот на улицу выйдите и спросите у людей, что такое переход от 1/12 к 1/8? Я уверен, толком не объяснили ничего. Серьезней к этому относитесь, пожалуйста. За период Вашей работы это уже второй раз. Третьего раза не будет, я Вам точно говорю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министра ЖКХ и отправили разбираться с собравшимися у входа. Ощутив такой накал, сотрудники ресурсоснабжающей организации пошли на попятную. Варианты перерасчёта, оказывается, существуют. И даже несколько.

Первое – это некорректно переданные показания приборов учёта потребителем. Второй момент, если будет установлено, что некорректно работал прибор учёта, это на момент выхода комиссии, и в случае некачественной поставки на основании акта. Четвёртый момент – это предписания надзорных органов. То есть, в принципе, моменты для перерасчета определены законодательством. Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС»

Общественная палата Башкирии тоже отреагировала на проблему и созвала экспертов, которые разберутся, откуда возник значительный рост сумм.

У нас создана рабочая группа, есть отдельная горячая линия. Все запросы мы отправляем на рассмотрение в высшие инстанции, например, в Министерство ЖКХ или Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Алия Ахмадуллина, член Общественной палаты Республики Башкортостан