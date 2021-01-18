«Третьего раза не будет»: Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ из-за высоких тарифов на отопление

Перерасчёт будет. Глава региона на оперативном совещании отчитал министра ЖКХ Бориса Беляева из-за чрезмерно высоких тарифов на отопление. Сегодня прямо у дома правительства порядка жители республики устроили сход граждан. Люди требовали снизить стоимость тепла и проверить правильность начислений. Власти провели собрание со всеми пришедшими.
В Октябрьском местные жители едва не устроили столпотворение у дверей клуба. И всё ради того, чтобы задать вопрос приехавшему министру ЖКХ Борису Беляеву. Платежки за отопление, суммы в которых превышали привычные на 30-70%, жители республики получили в декабре. Тогда в БашРТС ситуацию объяснили холодным месяцем, а также переходом на новую систему оплаты услуг.
К этим вопросам добавляются ещё два извечных: кто виноват и что делать? Поиски ответов пока безуспешны. В Уфе отчаявшиеся люди собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры.
Ещё на первом оперативном совещании января глава республики поручил разобраться в ситуации с ростом коммунальных платежей за отопление. Но БашРТС заявили: перерасчёта не будет. Разгневанные уфимцы сегодня пришли к зданию дома правительства, чтобы получить ответы из первых уст. Именно в тот момент в Доме Республики на оперативном совещании снова обсуждали проблемы начислений.
Министра ЖКХ и отправили разбираться с собравшимися у входа. Ощутив такой накал, сотрудники ресурсоснабжающей организации пошли на попятную. Варианты перерасчёта, оказывается, существуют. И даже несколько.
Общественная палата Башкирии тоже отреагировала на проблему и созвала экспертов, которые разберутся, откуда возник значительный рост сумм.
В прошлом году благодаря проверкам жителям республики удалось вернуть порядка 26 миллионов рублей. Сегодня Радий Хабиров поручил министру ЖКХ создать отдельную группу, которая будут целенаправленно и постоянно мониторить тарифы на отопление. Руководитель республики потребовал добиться возврата переплат и сделать так, чтобы подобного рода проблем с повышением тарифов в регионе больше не возникало.