В Башкирии до конца года вакцинируют 1,5 млн жителей

Чтобы снизить заболеваемость, конечно, нужно, чтобы население имело коллективный иммунитет. У 80 и более процентов населения должен быть иммунитет. А если мы будем ждать, когда этот иммунитет выработается только за счет перенесенных заболеваний, то это растягивается по времени. А во-вторых, еще какие последствия будут у заболевших. Конечно, вакцинация, в первую очередь, это путь к созданию коллективного иммунитета.

Зухра Даянова, врач-эпидемиолог Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями