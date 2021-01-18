В Башкирии до конца года вакцинируют 1,5 млн жителей

Полтора миллиона жителей республики будет вакцинировано от COVID-19 до конца этого года. Врачи рекомендуют пройти иммунизацию людям, находящимся в зоне риска – тем, кто имеет хронические заболевания.
Если прежде прививались в первую очередь работники здравоохранения и образования, то теперь вакцина стала общедоступной. Процедуру проводят в два этапа путем получения двух компонентов вакцины. Перед этим пациенту дают листок с информацией о том, возможно возникновение аллергической реакции и других побочных явлений. Для выработки иммунитета вакцинировавшимся нужно повторять процедуру каждые два года.