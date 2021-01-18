В Башкирии до конца года вакцинируют 1,5 млн жителей

Полтора миллиона жителей республики будет вакцинировано от  COVID-19 до конца этого года. Врачи рекомендуют пройти иммунизацию людям, находящимся в зоне риска – тем, кто имеет хронические заболевания.

Если прежде прививались в первую очередь работники здравоохранения и образования, то теперь вакцина стала общедоступной. Процедуру проводят в два этапа путем получения двух компонентов вакцины. Перед этим пациенту дают листок с информацией о том, возможно возникновение аллергической реакции и других побочных явлений. Для выработки иммунитета вакцинировавшимся нужно повторять процедуру каждые два года.

Фото №1 - В Башкирии до конца года вакцинируют 1,5 млн жителей

Чтобы снизить заболеваемость, конечно, нужно, чтобы население имело коллективный иммунитет. У 80 и более процентов населения должен быть иммунитет. А если мы будем ждать, когда этот иммунитет выработается только за счет перенесенных заболеваний, то это растягивается по времени. А во-вторых, еще какие последствия будут у заболевших. Конечно, вакцинация, в первую очередь, это путь к созданию коллективного иммунитета.

Зухра Даянова, врач-эпидемиолог Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями
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