В Уфе пожар в многоэтажке унес жизни двух человек

В Уфе произошли два крупных пожара. Горели фанерно-плитный комбинат и 12-этажный жилой дом. Второй пожар унес жизни двух человек.

Сегодня в Уфе горел фанерно-плитный комбинат. Из полыхающего здания на улице Рижской эвакуировали 12 человек. На втором этаже горела готовая продукция на площади 150 квадратных метров. В тушении участвовали 68 огнеборцев, привлекли 20 единиц техники. Обошлось без жертв. Причина возникновения огня устанавливается.

Еще один пожар в столице унес жизни двух человек. Трагедия произошла в 12-этажке на улице Рабкоров. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление в подъезде жилого дома. На место ЧП направили 50 спасателей, привлекли 15 единиц техники. Потребовалась эвакуация, из дома вывели 33 человека, в числе которых пятеро детей.