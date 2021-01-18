В Башкирии муж учительницы избил непослушного ученика

Конфликт между учительницей и школьником закончился для последнего сотрясением мозга. Инцидент произошел в селе Старокуручево Бакалинского района. Преподаватель посетовала мужу на то, что ученик седьмого класса срывает уроки. Мужчина решил, что объяснит правила поведения ребенку на кулаках.

Такая педагогическая методика обернулась сотрясением для семиклассника. Лилия Пилипенко – старшая сестра пострадавшего ребенка. С ее слов, учительница английского языка и физики испытывает неприязнь к ее младшему брату. Конфликт достиг своего апогея в октябре прошлого года. После школы с семиклассником решил поговорить супруг преподавателя.

У ребенка сотрясение мозга, перелом носа. Ребенок находится на лечении до сегодняшнего дня. Когда ее муж его бил, учительница наблюдала за всей этой ситуацией. Лилия Пилипенко, сестра пострадавшего

В школе села Старокуручево Руслан обучается с первого класса. Как пояснил сам подросток, оценки при этой учительнице, с которой вышел конфликт, стали хуже. Раньше по английскому были твердые четверки, теперь еле дотягивает до тройки. Преподаватель признает непонимание с учеником. Однако она видит другую сторону этого конфликта и считает: мальчик не хочет учиться.

Не слушался на уроке, обозвал меня, не сделал тест, а я хотела как лучше, как учитель с 30-летним стажем. Гульнара Каримова, учительница Старокуручевской школы

Однако факт того, что ее супруг ударил ребенка, она не признала. Говорит, сделал замечание на словах. В день конфликта мужчина после разборок с ребенком наведался и в дом матери Руслана. Рафис Каримов поделился своими секретами воспитания подростков.

Сказал: «Если он так себя будет еще вести, я его совсем прибью. И отдай мне его на месяц на воспитание, я его как следует воспитаю». Рамзия Нурмухаметова, мама пострадавшего