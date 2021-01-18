В Башкирии муж учительницы избил непослушного ученика

Конфликт между учительницей и школьником закончился для последнего сотрясением мозга. Инцидент произошел в селе Старокуручево Бакалинского района. Преподаватель посетовала мужу на то, что ученик седьмого класса срывает уроки. Мужчина решил, что объяснит правила поведения ребенку на кулаках.
Такая педагогическая методика обернулась сотрясением для семиклассника. Лилия Пилипенко – старшая сестра пострадавшего ребенка. С ее слов, учительница английского языка и физики испытывает неприязнь к ее младшему брату. Конфликт достиг своего апогея в октябре прошлого года. После школы с семиклассником решил поговорить супруг преподавателя.
В школе села Старокуручево Руслан обучается с первого класса. Как пояснил сам подросток, оценки при этой учительнице, с которой вышел конфликт, стали хуже. Раньше по английскому были твердые четверки, теперь еле дотягивает до тройки. Преподаватель признает непонимание с учеником. Однако она видит другую сторону этого конфликта и считает: мальчик не хочет учиться.
Однако факт того, что ее супруг ударил ребенка, она не признала. Говорит, сделал замечание на словах. В день конфликта мужчина после разборок с ребенком наведался и в дом матери Руслана. Рафис Каримов поделился своими секретами воспитания подростков.
Уголовное дело возбуждено по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. И со слов адвоката пострадавшей стороны, мужчина признался в том, что нанес ребенку удары. Материалы дела в скором времени окажутся в суде. Ребенок хочет вернуться в школу. Пока же идут поиски правды в этой истории, знания он получает дистанционно.