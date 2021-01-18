В Башкирии для крещенских купаний организовано 90 иорданей

Считанные часы остаются до одного из главных праздников всех православных – Крещения Господня. Торжественные богослужения начнутся в полночь. Из-за пандемии они будут проходить с ограниченным числом прихожан, тем не менее все желающие смогут попасть на службу.
Во многих храмах будет совершаться по три литургии. И, конечно, верующие готовятся к главному ритуалу – купанию в проруби. Считается, что в Крещение вода приобретает особую чудодейственную силу и исцеляет от недугов, защищает от неприятностей.
Всего по республике 90 организованных купелей, семь из них – в Уфе. В столице временно перекроют движение на нескольких улицах. Прежде чем совершить священный обряд, специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом. Ныряние в ледяную воду чревато серьезными последствиями вплоть до летального исхода. Крещенская вода будет раздаваться в храмах после окончании ночного богослужения в течение недели.