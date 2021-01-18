В Башкирии для крещенских купаний организовано 90 иорданей

Всего по республике 90 организованных купелей, семь из них – в Уфе. В столице временно перекроют движение на нескольких улицах. Прежде чем совершить священный обряд, специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом. Ныряние в ледяную воду чревато серьезными последствиями вплоть до летального исхода. Крещенская вода будет раздаваться в храмах после окончании ночного богослужения в течение недели.