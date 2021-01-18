В Башкирии почти 400 сельских семей улучшили жилищные условия по госпрограмме

Счастливое новоселье. Около 400 семей республики смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Денежные сертификаты получили специалисты разных отраслей, живущие и работающие на селе. Свой дом построила и семья Муталовых из Чишминского района.

Теперь за один большой стол Муталовы могут наконец сесть вместе. Папа, мама и 5 детей. Места здесь еще хватит и для гостей. О большом доме супруги мечтали давно. И в прошлом году смогли построить и въехать в новое жилье. Помогла республиканская программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Было желание построиться, узнали о программе. 1,764 млн рублей – этого вполне хватает, еще и свои средства подкопили. Даже на мебель хватило. Зульфия и Марат Муталовы, жители с. Чувалкипово

В деревню Муталовы переехали 7 лет назад из Уфы. Захотели жить подальше от городского шума и суеты. Денег тогда хватило только на ветхий домик. Комнату еще предстоит обставить. А вот большая детская дает простор для игр младшим сыновьям. Можно даже покататься на четырехколесном транспорте. Отдельная комната и у старших. Им братишки теперь не будут мешать учиться.

Муталовым осталось только завершить ремонт внутри и обшить дом снаружи, достроить веранду. Кроме них в Чишминском районе в 2020-м подобные сертификаты получили 13 человек. А в целом по республике жилищные условия улучшили 385 семей.

В 2020 году в рамках субсидирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий было направлено более 660 млн рублей. В этом году сумма именно на сертификаты на улучшение жилищных условий напрямую – 262 млн рублей. Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан