В Башкирии почти 400 сельских семей улучшили жилищные условия по госпрограмме

Счастливое новоселье. Около 400 семей республики смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Денежные сертификаты получили специалисты разных отраслей, живущие и работающие на селе. Свой дом построила и семья Муталовых из Чишминского района.
Теперь за один большой стол Муталовы могут наконец сесть вместе. Папа, мама и 5 детей. Места здесь еще хватит и для гостей. О большом доме супруги мечтали давно. И в прошлом году смогли построить и въехать в новое жилье. Помогла республиканская программа «Комплексное развитие сельских территорий».
В деревню Муталовы переехали 7 лет назад из Уфы. Захотели жить подальше от городского шума и суеты. Денег тогда хватило только на ветхий домик. Комнату еще предстоит обставить. А вот большая детская дает простор для игр младшим сыновьям. Можно даже покататься на четырехколесном транспорте. Отдельная комната и у старших. Им братишки теперь не будут мешать учиться.
Муталовым осталось только завершить ремонт внутри и обшить дом снаружи, достроить веранду. Кроме них в Чишминском районе в 2020-м подобные сертификаты получили 13 человек. А в целом по республике жилищные условия улучшили 385 семей.
Это позволит решить жилищный вопрос 120 семьям региона. На них могут претендовать не только работники АПК, но, к примеру, специалисты социальной сферы и ветеринарной службы. В то же время в Минсельхозе отмечают, что увеличится объем финансирования программы сельской ипотеки. А значит, построить домик в деревне смогут многие жители республики.