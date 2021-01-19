В Уфе открылась школа Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грэпплингу

В Уфе открылась школа Монсона, причем сразу два отделения – в Черниковке и в Затоне. Идейный вдохновитель – выдающийся спортсмен, чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу. Не так давно стало известно, что Джефф Монсон будет жить в Уфе. А сегодня в свой 50-летний юбилей один из самых опытных бойцов в истории ММА открыл здесь школу.
Даже свой 50-летний юбилей Джефф Монсон встречает на ковре. Объясняться до конца на русском еще не получается. То и дело проскакивают английские слова. Но юные спортсмены ловят все на лету. И тут же на месте пробуют повторить. Мастер-класс по джиу-джитсу и грэпплингу собрал сотни зрителей: на ковре и в зале. И здесь же Джефф Монсон – идейный вдохновитель. Что само по себе большая интрига. Но большинство присутствующих уверены: у американца с русской душой все получится.
Джеффри Уильям Монсон, а именно так звучит полное имя бойца, – чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, победитель соревнований по грэпплингу с участием профессиональных спортсменов. Он много лет мечтал создать школу. А недавно решил окончательно переехать жить в Уфу. И тут все карты совпали.
Впервые Монсон оказался в России 10 лет назад. За это время научился парировать шутки американских друзей и коллег про новую родину. И теперь сам кому угодно может рассказать не только про ставшую ему более понятной загадочную русскую душу, а заодно и научить привычкам, приобретенным здесь за годы жизни.
А это уже другой микрорайон Уфы – Черниковка. Местное отделение школы Монсона будет базироваться в открытом после реконструкции бассейне «Нефтяник». Помещение выбирали вместе с самим атлетом.
Только в столице республики сегодня появилось два отделения школы Монсона. В Затоне и в Черниковке. После торжественной церемонии основатель находит время, чтобы пообщаться с местным тренером. Понятно, что одного Джеффа Монсона на всех не хватит. Поэтому он готов тренировать не только детей, но и наставников, чтобы они могли заменить и продолжать занятия в его отсутствие.
Главная цель, конечно, усиление сборной Республики Башкортостан по джиу-джитсу и грэпплингу. Но если будут желающие заниматься этими видами для себя, то их тоже поддержат в школе Монсона.