В Уфе открылась школа Джеффа Монсона по джиу-джитсу и грэпплингу

Я удивлен и поражен. Я был здесь до обустройства зала, когда был только каркас и то, что вижу сейчас, – прекрасно, мне нравится результат. И нужно, чтобы такие залы открывались все больше, причем не только в Уфе, по всему Башкортостану. Я не ставлю каких-то границ. Готов помогать.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил