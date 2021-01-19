В Уфе компания «Кроношпан» провела ежегодную экоакцию «Ёлки в щепки»

Как продлить жизнь новогодней красавицы? Многие уфимцы и жители республики знают ответ на это вопрос. Ежегодно в Башкортостане компания «Кроношпан» в рамках экологического проекта «Зеленая Башкирия» проводит акцию «Елки в щепки».

Яркие игрушки и гирлянды спрятаны до следующего года, а отслужившая зеленая красавица отправляется на переработку. Многие уфимцы откликнулись и приняли участие в экологической акции «Елки в щепки».

– Мы елку второй год несем на переработку, и в нашей семье становится традицией, своих внуков привлекаем к экологической ответственности.

– Уважаемые уфимцы, не выбрасывайте елки в мусорный контейнер, лучше сдавайте их на переработку.

– Это бережное отношение к природе, и каждую зиму должны проводиться такие акции.

– Я ждал этого дня, когда привезут контейнер, чтобы нашу красавицу утилизировать.

Все собранные ели, пихты, сосны измельчат в специальных установках. Полученную щепу компания «Кроношпан» использует для производства строительных и мебельных плит.

Эта акция уже стала традиционной. Компания «Кроношпан» изготавливает из хвойных деревьев ДСП, ОСП, и, соответственно, жители республики могут не догадываться, что их мебель может быть сделана из елочки, которую они сдавали. Екатерина Луканина, представитель компании «Кроношпан»