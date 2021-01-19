В Уфе компания «Кроношпан» провела ежегодную экоакцию «Ёлки в щепки»

Как продлить жизнь новогодней красавицы? Многие уфимцы и жители республики знают ответ на это вопрос. Ежегодно в Башкортостане компания «Кроношпан» в рамках экологического проекта «Зеленая Башкирия» проводит акцию «Елки в щепки».
Яркие игрушки и гирлянды спрятаны до следующего года, а отслужившая зеленая красавица отправляется на переработку. Многие уфимцы откликнулись и приняли участие в экологической акции «Елки в щепки».
– Мы елку второй год несем на переработку, и в нашей семье становится традицией, своих внуков привлекаем к экологической ответственности.
– Уважаемые уфимцы, не выбрасывайте елки в мусорный контейнер, лучше сдавайте их на переработку.
– Это бережное отношение к природе, и каждую зиму должны проводиться такие акции.
– Я ждал этого дня, когда привезут контейнер, чтобы нашу красавицу утилизировать.
Все собранные ели, пихты, сосны измельчат в специальных установках. Полученную щепу компания «Кроношпан» использует для производства строительных и мебельных плит.
В прошлом году уфимцы принесли на переработку 3000 елей. Экологическая акция с каждым годом набирает популярность. Для многих семей подарить жизнь лесной красавице становится доброй традицией.