В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: пострадала женщина

Вчера, 18 января, в селе Иглино произошло серьезное ДТП - столкнулись попутные автомобили ВАЗ-2115 и Chevrolet Aveo. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

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Авария произошла на улице Строителей. Виновником ДТП оказался 46-летний водитель отечественной "пятнадцатой". Выяснилось, что в момент столкновения он был пьян.

В результате аварии 41-летняя водитель иномарки получила травмы. Женщине потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГИБДД по РБ.

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