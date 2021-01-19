В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: пострадала женщина

Вчера, 18 января, в селе Иглино произошло серьезное ДТП - столкнулись попутные автомобили ВАЗ-2115 и Chevrolet Aveo. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на улице Строителей. Виновником ДТП оказался 46-летний водитель отечественной "пятнадцатой". Выяснилось, что в момент столкновения он был пьян.