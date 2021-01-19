В Башкирии с 1 февраля повысится плата за вывоз мусора

С 1 февраля в Башкирии плата за вывоз мусора повышается при условии ежедневного вывоза отходов в городах и районных центрах. В остальных населенных пунктах – не реже одного раза в три дня. Об этом говорили на правительственном совещании в формате ВКС.

Новые тарифы уже озвучены для региональных операторов «Эко-сити» и «Экология – Т», диферинцированно для жителей многоквартирных и частных домов. МУП «Спецавтохозяйство» установил по всей зоне единую плату, а вопрос повышения платы граждан в зоне деятельности регоператора ООО «Дюртюлимелиоводстрой» будет рассматриваться в конце первого квартала текущего года. Если периодичность вывоза мусора будет нарушена, то плата составит 75 рублей для жителей городов и райцентров и 55 – для остальных населенных пунктов. Изменение тарифов связаны со стартом второго этапа мусорной реформы. 

Фото №1 - В Башкирии с 1 февраля повысится плата за вывоз мусора

2021-й – особый год для того, чтобы мы понимали, что мы не просто регулярный вывоз мусора наладили, но и идем дальше для того, чтобы это перерабатывалось,  правильно захоронялось, сразу раздельный сбор осуществлялся. Я уже не говорю о том, чтобы контейнерные площадки были на хорошем уровне.

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