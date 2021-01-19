В Башкирии с 1 февраля повысится плата за вывоз мусора

2021-й – особый год для того, чтобы мы понимали, что мы не просто регулярный вывоз мусора наладили, но и идем дальше для того, чтобы это перерабатывалось, правильно захоронялось, сразу раздельный сбор осуществлялся. Я уже не говорю о том, чтобы контейнерные площадки были на хорошем уровне.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан