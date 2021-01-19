Баймакский район получил новую дорожно-строительную технику

Районный филиал «Башкиравтодора» с помощью грейдера, экскаваторов и автосамосвала будет обслуживать Баймакский, Бурзянский, Зилаирский, Зианчуринский, Ишимбайский, Кугарчинский, Кюргазинский и Хайбуллинский районы. Коллектив Баймакского ДРСУ обслуживает около 900 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В 2020 году в районе отремонтировали 16 км дорог. К зиме на предприятии подготовили автопарк, а также запас горюче-смазочных и противогололёдных материалов.