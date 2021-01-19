В Башкирии детские сады проверяют на соблюдение антиковидных мер

Насколько соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования во время пандемии? В социальных учреждениях Янаульского района проходят внеплановые проверки. Накануне сотрудники территориального управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими отправились в детские сады.

В дошкольных учреждениях проверяющие появились во время утреннего приема детей и проконтролировали проведение процедуры так называемого фильтра, куда входит термометрия детей, ведение журналов учета, наличие дезинфицирующих средств и соблюдение родителями масочного режима.

Фото №1 - В Башкирии детские сады проверяют на соблюдение антиковидных мер

Нарушения имеются. Антиковидные инспекторы теряют бдительность немного, даже без бейджиков уже ходят. При приеме детей отсутствуют бейджики, не включают бактерицидные облучатели – рециркуляторы воздуха. Масочный режим при передаче детей родители не соблюдают.

Забида Хузина, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
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