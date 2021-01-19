В Башкирии детские сады проверяют на соблюдение антиковидных мер

Насколько соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования во время пандемии? В социальных учреждениях Янаульского района проходят внеплановые проверки. Накануне сотрудники территориального управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими отправились в детские сады.
В дошкольных учреждениях проверяющие появились во время утреннего приема детей и проконтролировали проведение процедуры так называемого фильтра, куда входит термометрия детей, ведение журналов учета, наличие дезинфицирующих средств и соблюдение родителями масочного режима.