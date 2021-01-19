В Башкирии детские сады проверяют на соблюдение антиковидных мер

Нарушения имеются. Антиковидные инспекторы теряют бдительность немного, даже без бейджиков уже ходят. При приеме детей отсутствуют бейджики, не включают бактерицидные облучатели – рециркуляторы воздуха. Масочный режим при передаче детей родители не соблюдают.

Забида Хузина, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан