В Уфе развязку на Заки Валиди закрыли полностью до конца реконструкции

Власти Уфы приняли решение закрыть путепровод на Заки Валиди до конца ремонтных работ. До этого развязку закрывали на три дня, чтобы посмотреть, как город справляется с возникшими ограничениями. Теперь развязка точно закрыта до сентября 2021 года.

Фото №1 - В Уфе развязку на Заки Валиди закрыли полностью до конца реконструкции

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров при этом сообщил, что сами ремонтные работы затянутся до 2022 года.

Первый – по полосам, как это было в первые дни января. В этом случае ремонт путепровода будет завершен в следующем году. Второй – перекрыть движение полностью. Тогда срок сократится в два раза, и работы будут завершены к осени 2021 года.

Андрей Назаров 

Временные ограничения на дороге в последующем наоборот облегчат дорожную ситуацию при выезде и въезде в город. Путепровод будет расширен и улучшен, а количество полос увеличится с четырёх до шести. Следовательно, и пропускная способность станет больше (по предварительным оценкам, на 30%).

Фото: Администрация г. Уфы. 

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