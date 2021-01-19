В Уфе осудили мужчину, который пытался взорвать брата своей возлюбленной

Громкая история с попыткой убийства с помощью гранаты закончилась. Суд вынес обвинительный приговор 63-летнему уфимцу по статьям «покушение на убийство общеопасным способом» и «незаконное хранение и перевозка взрывных устройств».
Напомним, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года обвиняемый, будучи сильно пьяным, подложил гранату под автомобиль брата своей сожительницы. Такая сильная неприязнь возникла после того, как 63-летнего мужчину не пригласили на свадьбу к родственникам. Чтобы совершить попытку убийства уфимец приехал в село Кунакулово и подложил под Audi Q5, которая принадлежала брату возлюбленной, гранату, а после скрылся с места преступления.
К счастью, граната, завернутая в пакет, не сдетонировала. Её заметил сам потерпевший утром.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: СК РФ по РБ.