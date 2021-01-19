В Уфе осудили мужчину, который пытался взорвать брата своей возлюбленной

Напомним, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года обвиняемый, будучи сильно пьяным, подложил гранату под автомобиль брата своей сожительницы. Такая сильная неприязнь возникла после того, как 63-летнего мужчину не пригласили на свадьбу к родственникам. Чтобы совершить попытку убийства уфимец приехал в село Кунакулово и подложил под Audi Q5, которая принадлежала брату возлюбленной, гранату, а после скрылся с места преступления.