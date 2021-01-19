Православные Башкирии празднуют Крещение Господне

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Торжественные богослужения в храмах по традиции начались в полночь.

Уже традиционно центром притяжения для паломников стала церковь Табынской иконы Божией матери на Святых ключах в селе Красноусольском. Собор находится на возвышенности. Несмотря на пандемию, желающих побывать на литургии было так много, что люди с трудом вместились в обители. Это место считается священным, где неоднократно происходило явления Табынской иконы Божией Матери.