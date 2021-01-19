В Уфе после реконструкции открылся бассейн «Нефтяник»

Но это пока техническое открытие для воспитанников спортшкол. Любители смогут посещать занятия с 1 февраля. Предстоит еще набрать штат, поскольку теперь бассейн входит в ведение Центра спортивной подготовки.

Построенный еще в 1967 году бассейн ни разу подвергался капитальному ремонту. На работы ушло 289 миллионов рублей. Теперь здесь и свой фитнес-зал, который оценил и Джеф Монсон.

Бассейн принял новый вид, поменяли чашу, поменяли определенное оборудование и появились лифты. Большой реконструкции не было. Все, что уложилось в смету, было произведено. Юлия Чачина, директор Центра спортивной подготовки имени р. Баталовой

Первопроходцами в отремонтированном бассейне стали воспитанники 8-й спортшколы, которые готовятся к чемпионату республики. А он должен состояться в начале февраля. Здесь же на базе «Нефтяник» будут тренироваться и спортсмены из школы современного пятиборья.