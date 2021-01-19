На «Стройчасе» в Башкирии обсудили возведение проблемных домов

В Башкирии в рамках «Стройчаса» обсудили проблему долгостроев. Так, речь шла о двух домах жилого комплекса «Весна» в Октябрьском. Радий Хабиров поручил в течение недели принять оптимальную схему достройки.
На «Стройчасе» предложили варианты высвобождения залогового фонда и снятия запрета на регистрационные действия с объектами недвижимости, который в прошлом году наложило управление судебных приставов. В этом случае застройщик СУ-4 сможет привлекать финансирование на строительство домов. Ещё один жилой комплекс, требующий проработки финансово-экономической модели – жилой комплекс «Черёмушки» в Уфе. Застройщик – компания «Монолитинвестстрой» – планирует возвести два дома с привлечением банковского проектного финансирования. Для выполнения условий выделения средств участники совещания предложили проработать подписание соглашения банка с Региональным фондом Башкортостана.
На «Стройчасе» застройщики также пожаловались на подорожание металлопроката – производители подняли цены на материалы для железобетонных конструкций на 50-60%, что может существенно увеличить затраты на возведение жилья и социальных объектов. Радий Хабиров поручил Минпромэнерго региона проработать этот вопрос, организовав оптимальные варианты закупочных процедур.