На «Стройчасе» в Башкирии обсудили возведение проблемных домов

На «Стройчасе» предложили варианты высвобождения залогового фонда и снятия запрета на регистрационные действия с объектами недвижимости, который в прошлом году наложило управление судебных приставов. В этом случае застройщик СУ-4 сможет привлекать финансирование на строительство домов. Ещё один жилой комплекс, требующий проработки финансово-экономической модели – жилой комплекс «Черёмушки» в Уфе. Застройщик – компания «Монолитинвестстрой» – планирует возвести два дома с привлечением банковского проектного финансирования. Для выполнения условий выделения средств участники совещания предложили проработать подписание соглашения банка с Региональным фондом Башкортостана.