ХК «Салават Юлаев» сыграет с череповецкой «Северсталью»

Сегодня, 19 января, уфимский «Салават Юлаев» дома принимает череповецкую «Северсталь». Подопечные Томи Ламса занимают третью строку на «Востоке».
Соперники – седьмые на «Западе». Команды уже встречались в этом сезоне. Тогда в Череповце юлаевцы одержали уверенную победу. Прямая трансляция начнется на телеканале БСТ в 18:45.
Напомним, в прошлой встрече «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу». В первом периоде уфимцы уступали в две шайбы, но уже к середине матча сравняли счет стараниями Маркуса Гранлунда и Александра Алексеева.