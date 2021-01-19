Уфимца, который зарезал сына в лифте, осудили на семь лет

В Уфе был осужден 50-летний местный житель, который обвиняется в зверском убийстве. Мужчина зарезал собственного сына на глазах у его друзей. Приговор по жуткому делу вынес Кировский районный суд города.

Фото №1 - Уфимца, который зарезал сына в лифте, осудили на семь лет

Напомним, в январе 2020 года 26-летний парень пришёл к отцу в гости со своими друзьями. Дружеского диалога между родственниками не получилось – вспыхнул конфликт, который внезапно перерос в драку. Компания поспешила уйти из квартиры, но разъярённый отец бросился за сыном с ножом.

Мужчина настиг парня в лифте, где ударил орудием в сердце. Через несколько минут молодой человек умер на лестничной клетке на глазах у друзей.

50-летний подсудимый свою вину не признаёт. Однако суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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