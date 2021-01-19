Шамиль Валеев рассказал о своих ощущениях после прививки от коронавируса

Шамиль Валеев, публицист, сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии, прошёл вакцинацию от коронавируса. Он подробно рассказал о своих ощущениях после прививки «Гамковид» («Спутник V»).
Напомним, что всеобщая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января по поручению президента страны Владимира Путина.
В ближайшее время в Башкирию поступит 1 миллион доз вакцины, уже поступило пять партий препарата. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать более двух миллионов человек. В республике организовано 39 пунктов вакцинации. В первую очередь вакцину получают жители региона, находящиеся в зоне риска, — преподаватели, медики, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В дальнейшем иммунизация населения будет проводиться по записи, она будет открыта в мобильном приложении «К врачу» и на «Госуслугах».
По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на два года.