Шамиль Валеев рассказал о своих ощущениях после прививки от коронавируса

Шамиль Валеев, публицист, сопредседатель штаба ОНФ в Башкирии, прошёл вакцинацию от коронавируса. Он подробно рассказал о своих ощущениях после прививки «Гамковид» («Спутник V»).

Фото №1 - Шамиль Валеев рассказал о своих ощущениях после прививки от коронавируса

Принял первый̆ укол в прошлую пятницу, в обед. Была легкая слабость в первый день и муть в голове, отпросился у коллег поспать. По лестницам сказали не бегать, не потеть, в баню (душ) не ходить, алкоголь не пить, а таблетки, если что (например, температура или место укола будет беспокоить) — пить. Не понадобилось. Пик — вечер второго дня: «горячая кожа», слабость, ломота в суставах, побаливает голова, нестабильность в области ЖКТ, в общем, было понятно, что организм нахохлился и с чем-то борется. На третий день ощущений почти не осталось никаких.

Шамиль Валеев 

Напомним, что всеобщая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января по поручению президента страны Владимира Путина.

В ближайшее время в Башкирию поступит 1 миллион доз вакцины, уже поступило пять партий препарата. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать более двух миллионов человек. В республике организовано 39 пунктов вакцинации. В первую очередь вакцину получают жители региона, находящиеся в зоне риска, — преподаватели, медики, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В дальнейшем иммунизация населения будет проводиться по записи, она будет открыта в мобильном приложении «К врачу» и на «Госуслугах».

По последним данным, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится. Вакцину вводят двукратно, с интервалом в три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на два года.

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