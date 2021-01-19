Шамиль Валеев рассказал о своих ощущениях после прививки от коронавируса

Принял первый̆ укол в прошлую пятницу, в обед. Была легкая слабость в первый день и муть в голове, отпросился у коллег поспать. По лестницам сказали не бегать, не потеть, в баню (душ) не ходить, алкоголь не пить, а таблетки, если что (например, температура или место укола будет беспокоить) — пить. Не понадобилось. Пик — вечер второго дня: «горячая кожа», слабость, ломота в суставах, побаливает голова, нестабильность в области ЖКТ, в общем, было понятно, что организм нахохлился и с чем-то борется. На третий день ощущений почти не осталось никаких.

Шамиль Валеев