В Башкирии снова выявили 167 новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил актуальные данные по заболевшим в каждом регионе России.

Так, за последние сутки в Башкирии вновь было выявлено 167 новых заболевших. Общее количество носителей коронавируса в республике достигло 22 235 человек.

При этом за сутки с выздоровлением выписали 173 пациента. За всё время пандемии коронавирус побороли уже 16 743 человека.