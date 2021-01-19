В Башкирии снова выявили 167 новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил актуальные данные по заболевшим в каждом регионе России.
Так, за последние сутки в Башкирии вновь было выявлено 167 новых заболевших. Общее количество носителей коронавируса в республике достигло 22 235 человек.
При этом за сутки с выздоровлением выписали 173 пациента. За всё время пандемии коронавирус побороли уже 16 743 человека.
Новых смертей за последние сутки зарегистрировано не было. За всё время пандемии скончались 167 человек с подтвержденным COVID-19 в Башкирии.