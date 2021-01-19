В России коронавирусом переболели 3 миллиона человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация каждый день публикуется на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки было зарегистрировано ещё 21 734 человека с подтвержденным COVID-19. Общее количество заразившихся достигло 3 612 800 . Одновременно болеет 544 151 пациент.

С выздоровлением выписано за сутки 23 262 человек. При этом за всё время пандемии коронавирус побороли уже 3 002 026 пациентов. Смертью закончилось 586 случаев заболевания (за всё время – 66 623).