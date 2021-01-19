В Башкирии уголовник избил товарища табуреткой

18 января в одной из квартир Стерлитамака произошёл конфликт между двумя уголовниками. Мужчины пытались выяснить, кто из них имеет больший авторитет в криминальном мире. Ссора закончилась дракой.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 47-летнего мужчину с переломами рёбер нашли в общежитии без сознания. Полицейские встали на след подозреваемого в избиении. Им оказался 24-летний товарищ пострадавшего.

Оказалось, друзья проводили вечер за распитием спиртных напитков. Так как оба мужчины ранее были судимы и провели какое-то время за решёткой, они начали спорить, кто имеет больший авторитет в криминальном мире города. Тогда молодой оппонент избил товарища табуреткой, а когда тот убежал из комнаты и упал без сознания, просто сбежал.