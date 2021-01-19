Житель Башкирии погиб в страшном ДТП, ещё пятеро пострадали

В Чекмагушевском районе произошла страшная авария. На 62 км трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись две машины. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что в дорожно-транспортном происшествии есть погибшие.

На дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей – «Дэу Нексия» и «Фольксваген Джетта». Из-за сильного столкновения машины буквально превратились в груду металла.

51-летний водитель «Дэу Нексия» погиб на месте аварии. Ещё пятероучастников аварии были в срочном порядке госпитализированы с различными травмами. Личности пострадавших предстоит установить. Известно, что авария произошла в условиях снегопада.