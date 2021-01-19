В Башкирии пропавшую 60-летнюю женщину нашли замёрзшей до смерти

В Башкирии завершились поиски 60-летней Раисы Леоновой. Женщина была найдена мёртвой в здании бывшего детского сада в Белебеевском районе.

Поисками пропавшей занимались волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан». Последний раз близкие видели Раису 7 января в селе Веровка.

Как сообщает ИА «Башинформ», сегодня, 19 января, стало известно, что замёрзшее тело женщины нашли в подвале здания бывшего детского сада. Что стало причиной смерти, пока достоверно неизвестно.