На Октябрьской площади в Бирске появился стационарный пост полиции

Спокойнее и безопаснее. В Бирске открыли новый стационарный пост полиции. Просили об этом сами местные жители. Недавно построенные парк облюбовали вандалы, теперь о сохранении имущества будут заботиться сотрудники правоохранительных органов.

Оплеванные скамейки и оторванные качели. Недавно построенный парк облюбовали вандалы. Местные жители забили тревогу.

Вандалы систематически разрушали новый парк. Чтобы избежать полного уничтожения любимого места отдыха, люди попросили местные власти открыть стационарный пункт полиции.

Пост полиции открылся на Октябрьской площади. Бюджету района он обошёлся в 500 тысяч рублей. Пункт оборудован кондиционером, в нём есть компьютер и подключено отопление. Окна помещения с двух сторон покрыты бронированной пленкой. Благодаря девяти камерам, расположенным на территории парка, сотрудники полиции смогут мгновенно реагировать на любые правонарушения.

Здесь будет нести службу наряд полиции. В его состав входят два сотрудника батальона патрульно-постовой службы. Они будут обеспечивать охрану общественного порядка.