Крестный ход и купания: как в Уфе празднуют Крещение Господне

Крестным ходом по Уфе. Верующие отправились в молитвенное шествие с иконой и крестом, чтобы прославить Бога и отметить таким образом один из главных праздников – Крещение Господне. Вместе с православными в крестный ход отправилась и съемочная группа БСТ.

Сразу после литургии, которая считается главным христианским богослужением, верующие отправляются в крестный ход. По возможности православные одновременно читают молитвы. Но шаг кажется таким быстрым, что многие едва успевают за процессией. Участники признаются, что это не сложно и их объединяет праздничное настроение.

Без этого никак нельзя. Почему нельзя? Потому что праздник сегодня, на иордань пошли. Марина Елуферьева верующая

Настроение бодрое, веселое, праздничное. Валентина Зарипова, верующая

Крестным ходом в Уфе прошли в разных районах: от храма Симеона Верхотурского до парка Якутова, от Крестовоздвиженского храма до реки Белой вблизи с улицей Шепетовской, от храма в честь блаженной Матроны Московской до пляжа «Берег солнца», от Сергиевского собора до реки Белой. Подготовленные заранее иордани освящают.

У иордани дежурят врачи и работники Управления гражданской защиты населения Уфы. Такая поддержка со стороны экстренных служб позволяет избежать несчастных случаев у верующих. Буквально их каждый шаг под контролем.

Правильно нырять – тут такого нет. Главное, чтобы у нас никто не утонул, чтобы никто не травмировался, все. Артур Карамов, спасатель Управления гражданской защиты населения Уфы

Крестный ход в один из главных православных праздников Крещение Господне проводится, чтобы прославлять Бога. Это символическое шествие по жизненному пути, который может сопровождаться как благочестием, так и грехами. Православные таким образом говорят, что идут путем Христа.

Самое главное, чем можем сопроводить этот праздник, это молитвы, это обращения к Богу, помолиться о себе, о своих близких в сегодняшнее непростое время, о даровании всем нам мудрости, сил и веры, чтобы не оскудевала в нас надежда на милосердие. Евгений Шерышев, протоирей, руководитель пресс-службы Башкортостанской митрополии РПЦ