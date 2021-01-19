Крестный ход и купания: как в Уфе празднуют Крещение Господне

Крестным ходом по Уфе. Верующие отправились в молитвенное шествие с иконой и крестом, чтобы прославить Бога и отметить таким образом один из главных праздников – Крещение Господне. Вместе с православными в крестный ход отправилась и съемочная группа БСТ.
Сразу после литургии, которая считается главным христианским богослужением, верующие отправляются в крестный ход. По возможности православные одновременно читают молитвы. Но шаг кажется таким быстрым, что многие едва успевают за процессией. Участники признаются, что это не сложно и их объединяет праздничное настроение.
Крестным ходом в Уфе прошли в разных районах: от храма Симеона Верхотурского до парка Якутова, от Крестовоздвиженского храма до реки Белой вблизи с улицей Шепетовской, от храма в честь блаженной Матроны Московской до пляжа «Берег солнца», от Сергиевского собора до реки Белой. Подготовленные заранее иордани освящают.
У иордани дежурят врачи и работники Управления гражданской защиты населения Уфы. Такая поддержка со стороны экстренных служб позволяет избежать несчастных случаев у верующих. Буквально их каждый шаг под контролем.
Крестный ход в один из главных православных праздников Крещение Господне проводится, чтобы прославлять Бога. Это символическое шествие по жизненному пути, который может сопровождаться как благочестием, так и грехами. Православные таким образом говорят, что идут путем Христа.
Окунуться в иордани православные могут в ближайшие три дня. В Уфе в каждом районе города подготовлено по одной купели. А вот крещенскую освященную воду можно получить в храмах в течение всей ближайшей недели.