В Уфе с поличным задержали парня-закладчика

Полицейскими Уфы был задержан 26-летний парень, который подозревается в сбыте наркотиков. Молодой человек был пойман с поличным при создании тайников-закладок на улице Ахметова.
У уфимца были обнаружены пакетики с порошкообразным веществом. Всё найденное было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество является наркотическим средством.
Уже в квартире парня были найдены пакетики с наркотиками синтетического и растительного происхождения. Также из его дома были изъяты керамическая чаша, в которой находилось порошкообразное вещество, двое электронных весов и множество пустых полимерных пакетиков.
Фото: МВД по РБ.