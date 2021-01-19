В Уфе с поличным задержали парня-закладчика

Полицейскими Уфы был задержан 26-летний парень, который подозревается в сбыте наркотиков. Молодой человек был пойман с поличным при создании тайников-закладок на улице Ахметова.

У уфимца были обнаружены пакетики с порошкообразным веществом. Всё найденное было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество является наркотическим средством.

Уже в квартире парня были найдены пакетики с наркотиками синтетического и растительного происхождения. Также из его дома были изъяты керамическая чаша, в которой находилось порошкообразное вещество, двое электронных весов и множество пустых полимерных пакетиков.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. пресс-служба МВД по РБ