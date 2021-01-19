Антиковидные паспорта в Башкирии: зачем нужны, какие преимущества

Владельцы антиковидных паспортов получат скидки в культурных и спортивных учреждениях, также при посещении спектаклей и матчей будут сняты ограничения. Таким образом увеличится заполняемость залов. Паспорт здоровья в формате QR-кода можно получить на Госуслугах в личном кабинете. Для этого нужно сделать прививку от коронавируса. Это препарат «Гам-КОВИД-Вак». Добавим, до конца марта республика получит 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Сделать прививку можно будет в одном из 80 пунктов вакцинации. Список пока формируется, в него должны войти уфимские медучреждения и все поликлиники центральных районных больниц. Данные поступят в единую информационную медицинскую систему и после появятся в личном кабинете на сайте Госуслуг. 5 февраля гражданин получит антиковидный паспорт в формате QR-кода. Такой документ будет и у тех, кто переболел, но только если тест на определение уровня антител сделан не больше 3 месяцев назад. При этом разработчики заверяют: информация останется конфиденциальной и деления по привитым и переболевшим не будет.

Информация куда-то наружу уйти не может, и граждане могут не беспокоиться за то, что данные куда-то там будут переданы или куда-то попадут. Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан

После вакцины или перенесённого коронавируса поддерживать здоровый дух в здоровом теле можно будет со скидкой. Обладателям антиковидных паспортов фитнес-залы готовы продавать абонементы на занятия дешевле.

В среднем 20% скидка будет на абонементы, потому что абонемент – это залог здоровья, и благодаря этому к лету мы все будем здоровые, счастливые и загорелые. Светлана Новикова, исполнительный директор Фитнес-Арены 3000

Бонусы предоставят и любителям отдохнуть культурно. Билеты в государственные театры можно будет купить со скидкой в 30%.

Кроме премьерных. Потому что премьерные у нас идут по особому статусу. А вот всё, что не премьерное, на все эти спектакли и показы будет скидка 30% в течение 21-го года. Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Сейчас действует ограничение – заполняемость театров и стадионов не должна превышать одну треть. Привитые и недавно выздоровевшие жители республики смогут свободно посещать спектакли и спортивные матчи.

Для владельцев антиковидных паспортов в «Уфа-Арене» планируют открыть отдельные секторы. На таких трибунах болельщики смогут сидеть, как и до пандемии, на соседних креслах.