В Уфе в приюте для животных нашли мертвых собак

Мертвые собаки и пятна крови на снегу. В интернете разгорается скандал, связанный с приютом «Доброта». В социальных сетях появились фото и видео с истерзанными четвероногими. По словам автора поста, животные в приюте от голода едят друг друга, а сотрудники сжигают останки на костре. Что на самом деле происходит в приюте и что будет с собаками, если его закроют?

Резонансные видео разлетелись по сети очень быстро. Авторы съемки утверждают, в приюте процветает собачий каннибализм. Некоторые волонтёры уверены: причиной стало отсутствие корма и клеток, в которых должны содержаться питомцы. А вот Елена Жданова, директор приюта, утверждает, что проблема в другом.

Подбрасывают очень и часто, и подброшенных собак поймать нереально, они дикарями здесь вырастают. Елена Жданова, руководитель приюта «Доброта»

На многочисленные видео с мертвыми собаками обратили внимание и активисты «Единой России». Несколько человек отправились в приют, чтобы лично увидеть, что там происходит.

По словам Ждановой, кто-то намеренно собрал все негативные кадры, чтобы настроить людей против владельцев приюта. Сейчас здесь содержится свыше 300 собак. Накормить и обслужить такую ораву непросто, рассказывает Елена. Сама женщина работает, чтобы обеспечить и себя, и питомцев. А вот желающих помочь приюту, который существует лишь на пожертвования, не так много.

Волонтёры, которые ездят сюда практически с самого открытия, поддерживают Елену. Признают: ситуация в приюте действительно непростая.

Мы видели это все сами, приезжали, помогали, видели, как это тяжело. Бред это, конечно, придумывают люди, я не знаю, для чего это все. Естественно, бывают случаи, когда холодильник пустой, это нормально, бывает. Мария Романова, волонтёр

Некоторые волонтёры хотят добиться смены руководства. Или вовсе создать свой приют. Активисты поддерживают их в этом. Молодые люди считают, что сложившаяся ситуация недопустима, и планируют обращаться в надзорные органы.

Собаки едят редко, скудно, видите, миски пустые, только замерзшая каша, она очень быстро мерзнет. Попытки волонтеров привлечь внимание были рассчитаны на то, чтобы качество жизни собак улучшилось. Екатерина Вичканова, волонтёр

На ситуацию с приютом отреагировали и депутаты. Пока решение громкой проблемы видится только в одном.

Я считаю, что нужно всем успокоиться и, не обвиняя друг друга, наоборот, заняться помощью этому приюту. Вот я бы призвала тех волонтеров, которые друг друга грязью закидывают, спросить себя, а что я могу сегодня сделать, чтобы улучшить жизнь этих животных? Что-то сделать конкретно для этого приюта. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Но происходит прямо обратное. На прошедшей недавно в приюте встрече любители четвероногих едва не подрались, но прийти к общему решению так и не смогли. Хотя все заявляют одно: «Мы хотим, чтобы собаки жили хорошо».