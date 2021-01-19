В Уфе в приюте для животных нашли мертвых собак

Мертвые собаки и пятна крови на снегу. В интернете разгорается скандал, связанный с приютом «Доброта». В социальных сетях появились фото и видео с истерзанными четвероногими. По словам автора поста, животные в приюте от голода едят друг друга, а сотрудники сжигают останки на костре. Что на самом деле происходит в приюте и что будет с собаками, если его закроют?
Резонансные видео разлетелись по сети очень быстро. Авторы съемки утверждают, в приюте процветает собачий каннибализм. Некоторые волонтёры уверены: причиной стало отсутствие корма и клеток, в которых должны содержаться питомцы. А вот Елена Жданова, директор приюта, утверждает, что проблема в другом.
На многочисленные видео с мертвыми собаками обратили внимание и активисты «Единой России». Несколько человек отправились в приют, чтобы лично увидеть, что там происходит.
По словам Ждановой, кто-то намеренно собрал все негативные кадры, чтобы настроить людей против владельцев приюта. Сейчас здесь содержится свыше 300 собак. Накормить и обслужить такую ораву непросто, рассказывает Елена. Сама женщина работает, чтобы обеспечить и себя, и питомцев. А вот желающих помочь приюту, который существует лишь на пожертвования, не так много.
Волонтёры, которые ездят сюда практически с самого открытия, поддерживают Елену. Признают: ситуация в приюте действительно непростая.
Некоторые волонтёры хотят добиться смены руководства. Или вовсе создать свой приют. Активисты поддерживают их в этом. Молодые люди считают, что сложившаяся ситуация недопустима, и планируют обращаться в надзорные органы.
На ситуацию с приютом отреагировали и депутаты. Пока решение громкой проблемы видится только в одном.
Но происходит прямо обратное. На прошедшей недавно в приюте встрече любители четвероногих едва не подрались, но прийти к общему решению так и не смогли. Хотя все заявляют одно: «Мы хотим, чтобы собаки жили хорошо».
В республике ситуация с бездомными животными по-прежнему очень сложная. Закон об ответственном обращении принят, но, как признаются сами чиновники, он практически не работает. По-прежнему нет и государственного приюта, который обещали построить уже давно. Нет и решения, как правильно поступить с уже существующим.