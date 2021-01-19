«Это показатель нормального общества»: в Башкирии волонтеры продолжают доставлять лекарства

Лекарства с доставкой на дом. В республике волонтеры продолжают помогать тем, кто по разным причинам не может выйти из дома. Студенты-медики, представители Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия» и люди, неравнодушные к чужим проблемам, взяли на себя часть нагрузки, которая легла на плечи врачей.

В городскую поликлинику волонтеры приходят как на работу – каждый день. Лекарственные наборы для пациентов формируются индивидуально по назначению врачей. Антибиотики, противовирусные, капли в нос, горожане с температурой в коробке найдут и жаропонижающее средство.

Когда приходят люди, которые рискуют своим здоровьем, это замечательно и это показатель нормального общества. Марьям Муллатагирова

Проект «Наша забота» организовал работу более 7000 волонтеров. Зачастую добровольцы используют личный транспорт, ведь каждый день приходится проезжать несколько десятков километров. 272 волонтера посещают пациентов с COVID-19.

Если человек все-таки заразится – несмотря на то, что мы экипированы, стараемся минимизировать контакт – но если заразится, мы застрахованы на непредвиденный случай. Оскар Лютов, волонтёр партии «Единая Россия»

Коронавирус не единственный диагноз, при котором волонтеров можно пригласить на дом. Например, к будущим медикам обратилась женщина, страдающая диабетом. Инсулин пенсионерке нужен ежедневно – падение уровня сахара грозит ей тяжелыми последствиями.

А вот гостеприимство пациентов волонтерам придется проигнорировать. Лекарства или продукты они должны оставлять у порога квартиры.

Я сначала не верила, что волонтеры могут привезти. Я говорю: «А они привезут?» Конечно, позвоните им. Гульгена Загитова

Заявки отправляют маломобильные, кому за 65 лет. Встречаются и те, кто просто боится выходить и заразиться. Регина Фахриева, студентка 5-го курса БГМУ