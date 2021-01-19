«Это показатель нормального общества»: в Башкирии волонтеры продолжают доставлять лекарства

Лекарства с доставкой на дом. В республике волонтеры продолжают помогать тем, кто по разным причинам не может выйти из дома. Студенты-медики, представители Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия» и люди, неравнодушные к чужим проблемам, взяли на себя часть нагрузки, которая легла на плечи врачей.
В городскую поликлинику волонтеры приходят как на работу – каждый день. Лекарственные наборы для пациентов формируются индивидуально по назначению врачей. Антибиотики, противовирусные, капли в нос, горожане с температурой в коробке найдут и жаропонижающее средство.
Проект «Наша забота» организовал работу более 7000 волонтеров. Зачастую добровольцы используют личный транспорт, ведь каждый день приходится проезжать несколько десятков километров. 272 волонтера посещают пациентов с COVID-19.
Коронавирус не единственный диагноз, при котором волонтеров можно пригласить на дом. Например, к будущим медикам обратилась женщина, страдающая диабетом. Инсулин пенсионерке нужен ежедневно – падение уровня сахара грозит ей тяжелыми последствиями.
А вот гостеприимство пациентов волонтерам придется проигнорировать. Лекарства или продукты они должны оставлять у порога квартиры.
К волонтерскому движению подключились люди разных профессий. По сути, чтобы помочь другим, достаточно лишь желания. А тем, кто дома ожидает этой поддержки, нужно позвонить в один из волонтерских центров республики.