Представители горнолыжного спорта из Башкирии успешно выступили на кубках разного уровня

Успешно выступают на соревнованиях различного уровня воспитанники спортшколы по горнолыжному спорту. Так, Всеволод Мартынов занял 11-е место на кубке Европы в австрийском Зимонхёэ в дисциплине параллельный слалом.

В Ярославле Ильдар Хакимов занял 11 место этапа кубка мира по фристайлу. Для уфимского спортсмена участие в турнире такого ранга стало первым в карьере. В Миассе проходит первенство страны по фристайлу. Уфимка Снежана Прайс заняла второе место в дисциплине биг-эйр и третье в слоуп-стайле. До этого она получила травму, но, несмотря на это, сумела попасть в призы.