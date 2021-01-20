«Был куплен билет из Уфы в Новосибирск»: продолжаются поиски 31-летнего Григория Лактионова

Близкие 31-летнего Григория Лактионова, пропавшего в Башкирии 23 июня прошлого года, просят не прекращать поиски. Его сестра Валентина заявила, что несмотря на то, что волонтеры уже свернули поиски мужчины, официальной информации о том, что он жив и найден, пока что нет. Об этом сообщает издание ГорОбзор.

Фото №1 - «Был куплен билет из Уфы в Новосибирск»: продолжаются поиски 31-летнего Григория Лактионова

Поиски завершены, но Гриша не вернулся и никак не дал о себе знать. На сегодняшний день мы не имеем никакой информации ни о здоровье Гриши, ни о его местонахождении, ни о том, жив он или нет, поэтому утверждать я это не могу. Это ничем и никем не доказано. Волонтеры не вышли на него, они беседовали с полицией и сделали вывод, что Гриша жив на основании данных полиции, которые были актуальны на август.

Валентина, сестра Григория

Со слов Валентины, последний раз данные о его вероятном местонахождении поступали осенью, однако их подтверждения не было.

Информация мне поступила такая, что на Гришины документы был куплен билет из Уфы в Новосибирск. Об этом мне сказали только в октябре, билет был куплен в конце августа. Раз столько времени прошло, не было возможности просмотреть камеры, уже записи все стерты, ничего не сохранилось.

Валентина, сестра Григория

Также сестра пропавшего без вести мужчины рассказала о том, что в июле в Уфе горожане видели похожего на ее брата человека, лежавшего на асфальте. Он скрылся до приезда медиков.

Информацию о том, что его видели в Уфе спящим на асфальте, на самом деле никто не подтвердил. Кто это был – Гриша или нет? Мы не знаем. У Гриши на кисти правой руки на среднем и безымянном пальцах нет фаланг, и по этому признаку женщина опознала Гришу, но это не факт. Никто с ней не связывался и не уточнял.

Валентина, сестра Григория

Приметы: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза, на правой руке отсутствуют две фаланги. В день исчезновения он был одет в темно-серую бейсболку, темную ветровку, темную рубашку с цветными вертикальными полосками, светло-голубые джинсы, черные замшевые ботинки. Обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 02.

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