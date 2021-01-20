«Был куплен билет из Уфы в Новосибирск»: продолжаются поиски 31-летнего Григория Лактионова

Поиски завершены, но Гриша не вернулся и никак не дал о себе знать. На сегодняшний день мы не имеем никакой информации ни о здоровье Гриши, ни о его местонахождении, ни о том, жив он или нет, поэтому утверждать я это не могу. Это ничем и никем не доказано. Волонтеры не вышли на него, они беседовали с полицией и сделали вывод, что Гриша жив на основании данных полиции, которые были актуальны на август.

Валентина, сестра Григория