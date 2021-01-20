«Был куплен билет из Уфы в Новосибирск»: продолжаются поиски 31-летнего Григория Лактионова

Близкие 31-летнего Григория Лактионова, пропавшего в Башкирии 23 июня прошлого года, просят не прекращать поиски. Его сестра Валентина заявила, что несмотря на то, что волонтеры уже свернули поиски мужчины, официальной информации о том, что он жив и найден, пока что нет. Об этом сообщает издание ГорОбзор.
Со слов Валентины, последний раз данные о его вероятном местонахождении поступали осенью, однако их подтверждения не было.
Также сестра пропавшего без вести мужчины рассказала о том, что в июле в Уфе горожане видели похожего на ее брата человека, лежавшего на асфальте. Он скрылся до приезда медиков.
Приметы: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, голубые глаза, на правой руке отсутствуют две фаланги. В день исчезновения он был одет в темно-серую бейсболку, темную ветровку, темную рубашку с цветными вертикальными полосками, светло-голубые джинсы, черные замшевые ботинки. Обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 02.