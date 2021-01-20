«Сотрудник банка» обманул жителя Башкирии на 410 тысяч рублей

38-летний житель села Инзер стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у него обманным путем 410 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил о том, что на имя мужчины злоумышленники пытаются оформить кредит.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело. В настоящее время они разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.