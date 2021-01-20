В Башкирии пожар уничтожил дом и надворные постройки

Поздним вечером в селе Абзаково Белорецкого района произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета РБ по ЧС.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что загорелся дом и другие надворные постройки. Также наблюдалась угроза распространения огня на соседние сооружения.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.