В Башкирии пожар уничтожил дом и надворные постройки

Поздним вечером в селе Абзаково Белорецкого района произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Госкомитета РБ по ЧС.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Оказалось, что загорелся дом и другие надворные постройки. Также наблюдалась угроза распространения огня на соседние сооружения.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.