В Башкирии рассказали, как анализируют качество питьевой воды

Вопрос пригодности. Башкирский референтный центр Россельхознадзора теперь проводит и анализ качества питьевой воды. С начала года специалисты лаборатории в Чишмах расширили спектр услуг.

Они могут дать оценку, к примеру, по содержанию в воде кальция и железа, определить жесткость и щелочность, а также выявить наличие загрязняющих веществ. Комплексный анализ занимает не более 1,5 часов.