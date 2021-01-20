В Башкирии рассказали, как анализируют качество питьевой воды

Вопрос пригодности. Башкирский референтный центр Россельхознадзора теперь проводит и анализ качества питьевой воды. С начала года специалисты лаборатории в Чишмах расширили спектр услуг.
Они могут дать оценку, к примеру, по содержанию в воде кальция и железа, определить жесткость и щелочность, а также выявить наличие загрязняющих веществ. Комплексный анализ занимает не более 1,5 часов.
Но самое главное, что примеси могут привести к проблемам со здоровьем. Принести воду на анализ может каждый желающий. Это может быть бутилированная вода со скважин или водопровода.