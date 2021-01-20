В Башкирии пройдет общереспубликанское родительское собрание

Общереспубликанское родительское собрание состоится в ближайшую пятницу, 22 января. На сей раз встреча министра образования и науки Башкортостана Айбулата Хажина с родителями школьников пройдёт в формате онлайн.
Присоединиться к дискуссии можно на YouTube-канале регионального Минобрнауки и в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции в 17:00.
Задать свой вопрос министру можно, отправив его на электронный ящик: migranova@spbsot.ru, а также в соцсетях самого ведомства или молодежного совета при министерстве. Вопросы принимаются до 21 числа включительно.