В Башкирии пройдет общереспубликанское родительское собрание

Общереспубликанское родительское собрание состоится в ближайшую пятницу, 22 января. На сей раз встреча министра образования и науки Башкортостана Айбулата Хажина с родителями школьников пройдёт в формате онлайн.

Присоединиться к дискуссии можно на YouTube-канале регионального Минобрнауки и в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции в 17:00.