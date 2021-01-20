В Госсобрании Башкирии обсудили рост цен за отопление

Перетопы в квартирах и ошибки в снятии показаний с приборов учетов стали ключевыми темами заседания рабочей группы,  которая нацелена разобраться в "золотых платежках" за отопление. Зачастую жильцы задыхаются от жары, а платить им приходиться за тепло, которое, по сути, уходит в форточку.

Совещание прошло в здании Госсобрания. Помимо депутатов, в дискуссии приняли участие представители Министерства ЖКХ, Госкомитет по тарифам, Жилстройнадзору, ресурсоснабжающих организаций, а также Общественной палаты. Обсуждались возможные сроки перерасчета в тех случаях, когда начисления за отопление были сделаны некорректно.

Фото №1 - В Госсобрании Башкирии обсудили рост цен за отопление

Участниками встречи рекомендовано провести «правительственный час» по обозначенной теме на пленарном заседании башкирского парламента.

Проблема во многом упирается в отсутствии рычагов воздействия на локальные монополии. У нас нет выбора, у кого покупать газ, электроэнергию. В это же время тарифы для данных компаний установлены государством. Я думаю, нам удастся договориться с поставщиками энергоресурсов и добиться снижения платы для населения.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан
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