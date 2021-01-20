В Госсобрании Башкирии обсудили рост цен за отопление

Проблема во многом упирается в отсутствии рычагов воздействия на локальные монополии. У нас нет выбора, у кого покупать газ, электроэнергию. В это же время тарифы для данных компаний установлены государством. Я думаю, нам удастся договориться с поставщиками энергоресурсов и добиться снижения платы для населения.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан