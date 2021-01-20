В Госсобрании Башкирии обсудили рост цен за отопление

Перетопы в квартирах и ошибки в снятии показаний с приборов учетов стали ключевыми темами заседания рабочей группы, которая нацелена разобраться в "золотых платежках" за отопление. Зачастую жильцы задыхаются от жары, а платить им приходиться за тепло, которое, по сути, уходит в форточку.
Совещание прошло в здании Госсобрания. Помимо депутатов, в дискуссии приняли участие представители Министерства ЖКХ, Госкомитет по тарифам, Жилстройнадзору, ресурсоснабжающих организаций, а также Общественной палаты. Обсуждались возможные сроки перерасчета в тех случаях, когда начисления за отопление были сделаны некорректно.
Участниками встречи рекомендовано провести «правительственный час» по обозначенной теме на пленарном заседании башкирского парламента.