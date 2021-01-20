В Башкирии назвали срок действия антиковидных паспортов

В Башкирии определили срок действия антиковидных паспортов.Так, вакцинированные смогут пользоваться ими ровно год после прививки, а переболевшие – три месяца. Сам паспорт – это QR-код, который будет сформирован в кабинете человека на портале «Госуслуг» после вакцинации в поликлинике или после перенесенного COVID-19.