В Башкирии назвали срок действия антиковидных паспортов

В Башкирии определили срок действия антиковидных паспортов.Так, вакцинированные смогут пользоваться ими ровно год после прививки, а переболевшие – три месяца. Сам паспорт – это QR-код, который будет сформирован в кабинете человека на портале «Госуслуг» после вакцинации в поликлинике или после перенесенного COVID-19.
Региональные власти отметили, что тест на определение уровня антител гражданин должен произвести за счет личных средств, либо за счет работодателя. Добавим, до конца марта республика получит 150 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это препарат «Гам-Ковид-Вак».
Обладатели антиковидного паспорта смогут получить бонусы при посещении спектаклей, спортивных мероприятий и фитнес-залов. Например, в государственных театрах обещают скидку в 30 %, а на «Уфа-Арене» планируют выделить отдельные трибуны.