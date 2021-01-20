Уфимское СМИ, вставшее на защиту ребенка, вынуждено открыть сбор средств для погашения штрафа

Интернет-издание UfaTime.ru заявило о начале сбора почти 500 тысяч на погашение штрафа, выписанного Роскомнадзором. Наказание сайт понес из-за выложенного видео, на котором родители избивают своего ребенка.
После публикации ролика в СМИ республики журналистам удалось привлечь внимание к проблеме: на родителей было заведено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что это не первый случай издевательства над сыном.
Однако несмотря на успех, уфимскому изданию пришел штраф от РКН на 460 тысяч рублей. Эта сумма для частного издания является неподъемной, поэтому журналисты обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.
Если вы хотите помочь СМИ, то можете это сделать на соответствующей странице UfaTime.ru.