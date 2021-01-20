Уфимское СМИ, вставшее на защиту ребенка, вынуждено открыть сбор средств для погашения штрафа

Интернет-издание UfaTime.ru заявило о начале сбора почти 500 тысяч на погашение штрафа, выписанного Роскомнадзором. Наказание сайт понес из-за выложенного видео, на котором родители избивают своего ребенка.

Фото №1 - Уфимское СМИ, вставшее на защиту ребенка, вынуждено открыть сбор средств для погашения штрафа

После публикации ролика в СМИ республики журналистам удалось привлечь внимание к проблеме: на родителей было заведено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что это не первый случай издевательства над сыном. 

Однако несмотря на успех, уфимскому изданию пришел штраф от РКН на 460 тысяч рублей. Эта сумма для частного издания является неподъемной, поэтому журналисты обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

Представители регионального Роскомнадзора усмотрели в публикации нарушения (распространение сведений о несовершеннолетнем) и составили сразу несколько административных протоколов (на директора, на главного редактора и на предприятие, то есть юрлицо). Сумма штрафов – 460 тысяч рублей. Суд встал на сторону Роскомнадзора. Сначала мировой суд, потом, после апелляции – районный. Итог: штраф необходимо выплатить. Роскомнадзор требовал… разрешение родителей ребёнка на публикацию видео о том, как они его избивают.

журналисты издания

Если вы хотите помочь СМИ, то можете это сделать  на соответствующей странице UfaTime.ru.  

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»