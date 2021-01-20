Уфимское СМИ, вставшее на защиту ребенка, вынуждено открыть сбор средств для погашения штрафа

Представители регионального Роскомнадзора усмотрели в публикации нарушения (распространение сведений о несовершеннолетнем) и составили сразу несколько административных протоколов (на директора, на главного редактора и на предприятие, то есть юрлицо). Сумма штрафов – 460 тысяч рублей. Суд встал на сторону Роскомнадзора. Сначала мировой суд, потом, после апелляции – районный. Итог: штраф необходимо выплатить. Роскомнадзор требовал… разрешение родителей ребёнка на публикацию видео о том, как они его избивают.

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