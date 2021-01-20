В Башкирии огонь унёс жизнь 69-летней женщины

Страшный пожар произошёл в селе Мечниково Альшеевского района. 19 января там огнём охватило двухквартирный жилой дом. Подробности сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии огонь унёс жизнь 69-летней женщины

На момент прибытия профессиональной пожарной команды возгорание уже было потушено силами добровольной пожарной охраны Ново-Аврюзовского сельского совета. Оказалось, огонь повредил стены и мебель небольшой квартиры. Также огонь унёс жизнь 69-летней женщины.

Причиной возгорания могло стать нарушения правил пожарной безопасности при работе с электроприборами.

Фото: МЧС по РБ. 

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