В Башкирии огонь унёс жизнь 69-летней женщины

Страшный пожар произошёл в селе Мечниково Альшеевского района. 19 января там огнём охватило двухквартирный жилой дом. Подробности сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

На момент прибытия профессиональной пожарной команды возгорание уже было потушено силами добровольной пожарной охраны Ново-Аврюзовского сельского совета. Оказалось, огонь повредил стены и мебель небольшой квартиры. Также огонь унёс жизнь 69-летней женщины.