Уфимец потерял работу из-за пандемии и занялся выращиванием микрозелени

Как не остаться без денег в пандемию? Маркетолог стал микрофермером. Дамир Губаев начал выращивать микрозелень для еды. Сейчас это направление получает всё большую популярность.

Полиэтиленовая упаковка, в которую обёрнуты установки для выращивания зелени, пожалуй, единственный искусственный элемент в создании натурального бизнеса. Эти конструкции нужны для комфортных условий растений. Дамир Губаев – начинающий микрофермер, взялся за разведение микрозелени. Это молодые побеги овощных, корнеплодных культур и злаковых в стадии, когда появляются первые листья. Их можно есть отдельно или использовать как добавку к пище.

Там много витаминов для иммунитета. Без пандемии на эту продукцию, я думаю, не так бы обращали внимание. Дамир Губаев

В сфере питания предприниматель "зеленый". Но был похожий опыт, помогал родителям выращивать петунии в теплицах. Свой отдельный огород открыл только недавно. Мужчина потерял доход из-за пандемии, вместе с женой у них был визовый центр. Супруга в декрете, на руках маленький сын. Также вместе теперь работают с растениями.

мы планируем выйти к супермаркетам, когда выйдем уже на промышленный уровень. Сейчас у нас берут только частники для своего пользования. Зарина Губаева

В ближайшее время в планах – покупка сплит-системы и дополнительной техники. Действуют по плану. Его помогают разработать уже опытные специалисты. Дамир Губаев – участник программы «Фудокселератор». Это курсы, где на практике рассказывают о каждом шаге в развитии малого и среднего бизнеса в сфере производства натуральных продуктов питания. Также помогают будущим и начинающим предпринимателям получить средства под низкий процент для запуска дела. При этом будущие или начинающие предприниматели за знания и поддержку не платят. В прошлом году участниками проекта стали 130 человек, до финала дошли всего 50. Причём большинство, по словам организаторов, бизнесмены из сёл и деревень.

Это, прежде всего, маркетинг, как на том или ином рынке продвигать свой продукт. Надо изучать рынок. Мы привлекли федеральных экспертов. Сельские более скрупулёзные и ответственные, как студенты. Рамиль Хисматуллин, директор агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства