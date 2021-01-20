Уфимец потерял работу из-за пандемии и занялся выращиванием микрозелени

Как не остаться без денег в пандемию? Маркетолог стал микрофермером. Дамир Губаев начал выращивать микрозелень для еды. Сейчас это направление получает всё большую популярность.
Полиэтиленовая упаковка, в которую обёрнуты установки для выращивания зелени, пожалуй, единственный искусственный элемент в создании натурального бизнеса. Эти конструкции нужны для комфортных условий растений. Дамир Губаев – начинающий микрофермер, взялся за разведение микрозелени. Это молодые побеги овощных, корнеплодных культур и злаковых в стадии, когда появляются первые листья. Их можно есть отдельно или использовать как добавку к пище.
В сфере питания предприниматель "зеленый". Но был похожий опыт, помогал родителям выращивать петунии в теплицах. Свой отдельный огород открыл только недавно. Мужчина потерял доход из-за пандемии, вместе с женой у них был визовый центр. Супруга в декрете, на руках маленький сын. Также вместе теперь работают с растениями.
В ближайшее время в планах – покупка сплит-системы и дополнительной техники. Действуют по плану. Его помогают разработать уже опытные специалисты. Дамир Губаев – участник программы «Фудокселератор». Это курсы, где на практике рассказывают о каждом шаге в развитии малого и среднего бизнеса в сфере производства натуральных продуктов питания. Также помогают будущим и начинающим предпринимателям получить средства под низкий процент для запуска дела. При этом будущие или начинающие предприниматели за знания и поддержку не платят. В прошлом году участниками проекта стали 130 человек, до финала дошли всего 50. Причём большинство, по словам организаторов, бизнесмены из сёл и деревень.
Эксперты помогают предпринимателям не бояться развивать бизнес. Так, Губаевы собираются продавать зелень не только как еду, но и производить напитки. Например, гороховый сок. Он бодрит, говорят начинающие фермеры. Энергия понадобится, ведь у "зеленых" предпринимателей большие планы.