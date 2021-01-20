Министру здравоохранения Башкирии предъявлено 55 административных исков

Министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину предъявлено 55 административных исков. Их рассмотрят в течение трёх дней с 20 по 22 января в Кировском районном суде.

Известно, что иски предъявлены по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

К слову, указанная статья подразумевает под собой штрафы в размере от 2,5 до 20 тысяч рублей. Отмечается, что иски подали обеспокоенные родители, которые добиваются получения для своих детей дорогостоящих лекарств. Министр здравоохранения выступил ответчиком в деле.