Константин Толкачев требует найти мошенников, которые держали в рабстве дворника Юру
Председатель
Госсобрания Башкирии Константин Толкачев призвал правоохранительные органы
обратить внимание на судьбу дворника Юры. Напомним, простой дворник в одночасье
стал знаменитым после фотосъёмки у уфимского фотографа Романа Филиппова.
Оказалось,
Юра попал в большую беду, о которой и рассказал фотограф. Из-за инвалидности
третьей группы дворник стал жертвой мошенников. Злоумышленники оформили на Юру
кредит в 700 тысяч рублей, а после целый год продержали в рабстве.
К счастью,
благодаря фотосессии дворнику собрали необходимую сумму для погашения задолженности.
А Константин Толкачев потребовал найти злоумышленников.
Выражаю признательность неравнодушным людям, которые откликнулись на беду и помогли человеку, попавшему в трудную ситуацию. Но другая сторона вопроса осталась непрозрачной – как-то буднично рассказано о том, из чего сложилась негативная ситуация. До сих пор не сделано попыток разобраться в причинах. Если верить публикациям, мужчина пострадал от действий мошенников, кроме того, по отношению к нему применяли насилие, удерживали в деревне, заставляли работать. Даже на первый взгляд здесь просматривается состав преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Должны быть проведены следственные мероприятия. Нет гарантии, что этот человек не пострадает вновь от действий преступников. Необходимо установить имена лиц, совершавших мошеннические и насильственные действия в отношении дворника, привлечь их к ответственности. Публикации в СМИ служат поводом для возбуждения уголовного дела. Призываю правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию и дать правовую оценку.