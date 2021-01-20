Константин Толкачев требует найти мошенников, которые держали в рабстве дворника Юру

Выражаю признательность неравнодушным людям, которые откликнулись на беду и помогли человеку, попавшему в трудную ситуацию. Но другая сторона вопроса осталась непрозрачной – как-то буднично рассказано о том, из чего сложилась негативная ситуация. До сих пор не сделано попыток разобраться в причинах. Если верить публикациям, мужчина пострадал от действий мошенников, кроме того, по отношению к нему применяли насилие, удерживали в деревне, заставляли работать. Даже на первый взгляд здесь просматривается состав преступлений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Должны быть проведены следственные мероприятия. Нет гарантии, что этот человек не пострадает вновь от действий преступников. Необходимо установить имена лиц, совершавших мошеннические и насильственные действия в отношении дворника, привлечь их к ответственности. Публикации в СМИ служат поводом для возбуждения уголовного дела. Призываю правоохранительные органы обратить внимание на эту ситуацию и дать правовую оценку.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ