Башкирия перевыполнила план нацпроекта по предпринимательству

Башкирия перевыполнила ряд показателей национального проекта по предпринимательству. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Илшат Тажитдинов.
В республике в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется несколько региональных проектов. Показатели этих направлений достигли стопроцентных значений целевых показателей.
Показатель «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт» по состоянию на начало декабря прошлого года достиг значения 205 субъектов, что выше запланированного на 21,3%. Тем самым, Госкомитет по предпринимательству перевыполнил свои обязательства.
Башкирия стала единственным российским субъектом, получившим из федерального бюджета на поддержку предпринимательства свыше одного миллиарда рублей, больше – только Москва. Объем бюджетных средств на реализацию регпроектов по линии Госкомитета составил 1012,2 млн рублей, из которых 992,2 млн – это федеральные средства, что в 3 раза по сравнению с 2019 годом.
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на образовательные мероприятия было выделено 106,4 млн рублей. За год центр «Мой бизнес» оказал более 16 тысяч услуг. Кроме того, шло активное развитие индустриальных парков «Уфимский», «Центр Агротехнологий» и «Нижегородский».
На 2021 год Республике Башкортостан из федерального бюджета на реализацию трех региональных проектов в рамках нацпроекта по предпринимательству предусмотрено 492,4 млн рублей. Среди основных задач – обеспечение льготного доступа к заемным средствам и предоставление поручительств, предоставление государственных мер поддержки резидентам промышленных и технопарков, предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг и другие.