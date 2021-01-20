Башкирия перевыполнила план нацпроекта по предпринимательству

Башкирия стала единственным российским субъектом, получившим из федерального бюджета на поддержку предпринимательства свыше одного миллиарда рублей, больше – только Москва. Объем бюджетных средств на реализацию регпроектов по линии Госкомитета составил 1012,2 млн рублей, из которых 992,2 млн – это федеральные средства, что в 3 раза по сравнению с 2019 годом.